Une personne blessée à l’arme blanche, rue de Cureghem: “Un suspect a été arrêté”

Une agression à l’arme blanche a fait un blessé mardi matin, rue de Cureghem à Bruxelles, a confirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui a entre-temps procédé à l’arrestation d’un suspect.

“Nos services ont été appelés mardi matin pour une possible agression à l’arme blanche dans la rue de Cureghem“, a déclaré le porte-parole de la police, Robin De Becker.

“Une fois sur place, nous avons trouvé une personne présentant une blessure par objet contondant à la jambe. La victime a été transportée à l’hôpital pour y être soignée, mais ses jours ne sont pas en danger. Un suspect a été arrêté, mais l’enquête visant à déterminer les circonstances exactes de l’incident est toujours en cours.”

Belga – Photo : Belga Image