Intrusion sur les voies à Clemenceau : trafic interrompu sur les lignes de métro 2 et 6

Une intrusion a été signalée vendredi peu avant midi sur les voies du métro au niveau de la station Clemenceau. En conséquence, le trafic des lignes 2 et 6 du métro bruxellois est interrompu dans les deux sens entre les stations Hôtel des Monnaies et Gare de l’Ouest, indique la Stib.

L’incident a été signalé vers 11h45. Par mesure de sécurité, la circulation a été immédiatement stoppée sur le tronçon concerné. À cette heure, les équipes de la société de transport sont en train de rechercher la personne signalée sur les voies. Aucune information complémentaire n’était disponible à ce stade sur les circonstances précises de l’intrusion. La durée de l’interruption n’est pas encore connue.

Belga

