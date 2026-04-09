Infrabel lance un nouveau dispositif contre les intrusions sur les voies

En 2025, 583 intrusions ont été signalées au sein du domaine ferroviaire belge, entrainant neuf décès et un retard journalier des trains de 4h30 en moyenne, a indiqué le CEO d’Infrabel, Benoît Gilson, jeudi en conférence de presse.

Face au nombre croissant de ces signalements, un nouveau dispositif anti-intrusion a été présenté par le gestionnaire du réseau ferroviaire au sein de la gare de Bruxelles-Nord.

La ponctualité globale des trains – calculée sur les arrivées au terminus avec moins de six minutes de retard – a atteint 91,7% l’an dernier. Sans intrusions, elle serait toutefois montée à 92%. Les franchissements représentent en effet la principale cause de retard externe sur le réseau ferroviaire belge, souligne M. Gilson. Ces dernières génèrent en effet un nombre important d’alertes et de perturbations, en particulier lors des heures de pointe, ou lorsqu’elles ont eu lieu sur la jonction “Nord-Midi” à Bruxelles.

Au vu des conséquences majeures des intrusions sur ce tronçon, situé au coeur du réseau ferroviaire belge et traversé chaque jour par près de 1.200 trains, un dispositif pilote a été mis en place sur les quais de la gare de Bruxelles-Nord. Une barrière de deux mètres de haut a ainsi été installée entre les voies 8 et 9, au plus près de la jonction, afin d’empêcher tout franchissement.

Si un individu parvient tout de même à dépasser la clôture, un message diffusé via un haut-parleur l’enjoint à quitter immédiatement la zone. Une caméra de sécurité intelligente, connectée à un poste de contrôle de la SNCB, permet en outre de surveiller les voies en temps réel. En cas de franchissement, Infrabel et la police ferroviaire sont alors prévenus.

Le coût du projet, en test depuis quelques semaines, s’est élevé à 75.000 euros.

Belga

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Charles Carpreau