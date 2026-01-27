Grève sur le rail : deux trains IC sur trois circuleront jeudi

Pour les journées de mercredi et jeudi, la compagnie ferroviaire prévoit de faire circuler deux trains IC sur trois (les liaisons entre les grandes villes) et un train sur deux pour les lignes locales et suburbaines (trains L et S). Les trains P, c’est-à-dire ceux circulant habituellement pendant les heures de pointe du matin et du soir, seront peu nombreux durant ces deux jours.

La grève des cheminots, menée par cinq syndicats du rail, est prévue jusqu’à vendredi. Les représentants des travailleurs du secteur dénoncent la détérioration du service public et s’opposent à l’avant-projet de loi réformant les chemins de fer, notamment la fin du recrutement statutaire.

Depuis 2018, un service minimum de trains est prévu en cas de grève, en fonction du personnel de la SNCB et d’Infrabel, le gestionnaire du réseau, qui a fait savoir qu’il travaillerait.

