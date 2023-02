Faut-il craindre le passage aux véhicules électriques ? “22 000 bornes de recharge à Bruxelles, ce sera insuffisant”

Dans le duel de + d’Actu, Fabrice Grosfilley pose la question : faut-il craindre le passage vers le tout électrique, annoncé pour 2035 en Région bruxelloise ?

Selon Joost Kaesemans, directeur des relations publiques et politiques publiques pour Touring, vu la disparition de la voiture à moteur thermique et le passage obligé vers l’électrique, le nombre de bornes de recharge en Région bruxelloise ne sera pas suffisant, malgré les annonces du gouvernement régional qui souhaite installer 22 000 bornes de recharge d’ici 2035 : “Ce sera insuffisant. En ville, le réseau est plus lent. (…) Et le nombre de véhicules électriques à Bruxelles sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le nombre de bornes installées”, dit-il. Il demande notamment l’installation de bornes ultra-rapides dans les entreprises et aux abords de la capitale.

Olivier Duquesne, journaliste pour Le Moniteur Automobile, confirme cette inquiétude : “On aura un demi-million de véhicules électriques si tout le monde change sa voiture. Les gens veulent brancher leur voiture le soir ou une fois de temps en temps”.

► Regardez le duel de + d’Actu en intégralité sur notre site ou écoutez-le en podcast sur vos plateformes d’écoute préférées

Photo : illustration Belga