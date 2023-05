Des perturbations sur les trams 25 et 62 et les bus 65, 66 et N04 ce week-end

Ces perturbations sont dues au démontage d’une grue au carrefour Robiano.

La Stib annonce que des perturbations sont prévues à Saint-Josse et Schaerbeek, sur les lignes de tram 25 et 62 et sur les lignes de bus 65, 66 et N04, tout au long du week-end des 13 et 14 mai.

Ces perturbations sont dues au démontage d’une grue au niveau du carrefour Robiano, près de l’avenue Rogier. Cela nécessite l’interruption du tram 25 entre les arrêts Bienfaiteurs et Rogier, du tram 62 entre les arrêts Lefrancq et Bienfaiteurs, alors que les bus 65, 66 et N04 sont déviés. Voici les déviations prévues, ligne par ligne.

Tram 25

Le tram est interrompu entre les arrêts Bienfaiteurs et Rogier et un T-bus est prévu entre les arrêts Meiser et Gare du Nord. Celui-ci ne passera toutefois pas l’arrêts Robiano (en direction de Rogier), Lefrancq, Liedts et Thomas.

Tram 62

Le tram est interrompu entre les arrêts Lefrancq et Bienfaiteurs et continues sur la ligne 93 depuis l’arrêt Lefrancq jusqu’à l’arrêt Botanique. L’arrêt Robiano n’est pas desservi vers Cimetière de Jette et l’arrêt Lefrancq est déplacé à l’arrêt du tram 93 vers Legrand.

Bus 65

Le bus 65 est dévié entre les arrêts Bienfaiteurs et Rosa Parks via Botanique vers Gare Centrale et entre les arrêts Robiano et Bienfaiteurs vers Machelen. Les arrêts Côteaux, Robiano, Méridien, rue Traversière et Quetelet ne sont pas desservis en direction de la Gare Centrale. L’arrêt Côteaux n’est pas desservi en direction de Machelen.

Bus 66

Le bus 66 est dévié entre les arrêts Crossing et Rosa Parks vers Gare Centrale et entre les arrêts Robiano et Crossing vers Péage. Les arrêts Azalées, Côteaux, Robiano, Méridien, rue Traversière et Quetelet ne sont pas desservis en direction de Gare Centrale. L’arrêt Côteaux n’est pas desservi en direction de Péage.

Noctis N04

Le bus de nuit Noctis N04 est dévié entre les arrêts Bienfaiteurs et Sainte-Marie vers Gare Centrale et entre les arrêts Robiano et Bienfaiteurs vers Cimetière de Bruxelles. Les arrêts Côteaux et Robiano ne sont pas desservis en direction de Gare Centrale et l’arrêt Coteaux en direction de Cimetière de Bruxelles.

► Le plan de déviation de la Stib :

