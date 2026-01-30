Démantèlement du pont de la Tervuursesteenweg : la E40 passe à une bande en direction de Bruxelles

Le pont de la Tervuursesteenweg (N3) qui enjambe l’E40 à Bertem sera démantelé lors de travaux programmés dès vendredi soir et menés jusqu’à lundi matin.

Le trafic sur la E40 à cet endroit se fera sur une seule bande en direction de Bruxelles et sur deux vers Liège entre vendredi soir et samedi soir. Et il sera complètement interrompu de samedi soir à dimanche midi. Les usagers sont par conséquent invités à éviter la zone.

À partir du mardi 3 février et jusqu’à la fin 2026, l’Agence flamande des routes et du trafic entamera la construction d’un nouveau pont.

La circulation s’effectuera dans les deux sens sur quatre bandes réduites du lundi matin 2 février jusqu’au 26 novembre. Cette zone de la E40 sera à nouveau fermée au trafic durant un week-end début septembre afin de procéder au placement du nouveau pont.

La Tervuursesteenweg (N3) sera également interdite au trafic dès le 3 février entre les bretelles d’entrée et de sortie de et vers l’autoroute et le restera jusqu’en fin d’année. Des déviations sont prévues, y compris pour les cyclistes. Les entrées et sorties de l’échangeur Tervuren/Bertem (n° 22) de l’E40 resteront ouvertes pendant la majeure partie de la période d’intervention.

