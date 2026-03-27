Découverte d’amiante dans un tunnel métro : la Stib prend des mesures préventives

Lors de travaux préparatoires pour le remplacement d’un aiguillage dans le tunnel de métro entre Beekkant et Osseghem, une vieille conduite en amiante a été découverte. La STIB a temporairement suspendu les travaux et a pris toutes les précautions nécessaires. Il n’y a aucun danger pour le personnel ou les voyageurs.

Dans la nuit du 18 au 19 mars, au cours de travaux préparatoires au remplacement d’un aiguillage de métro dans le tunnel reliant Beekkant à Osseghem, des travailleurs ont découvert une conduite en fibre-ciment. Les travaux ont été suspendus dès les premiers soupçons de présence d’amiante.

La conduite en question a été isolée et évacuée par une entreprise spécialisée. Entre-temps, les analyses réalisées par ce bureau d’experts ont confirmé la présence de fibres d’amiante, mais sous forme liée, ce qui rend le risque d’inhalation extrêmement limité.

Les analyses des échantillons du ballast ne révèlent pas de présence d’amiante. Une procédure adaptée et des mesures de prévention sont mises en place en concertation avec les experts avant la reprise des travaux.

Inventaire annuel

La STIB prend de longue date des mesures préventives pour prévenir les risques liés à l’amiante. Ainsi, la société spécialisée en amiante Wascos procède chaque année à un inventaire dans le métro afin de vérifier l’état de l’amiante répertorié et encapsulé. En cas de détérioration, celui-ci est retiré par des professionnels.

Jusqu’aux années 1980, l’amiante était couramment utilisé dans la construction pour ses propriétés (solidité, résistance, isolation…). Depuis, les risques pour la santé ont été avérés et le recours à l’amiante interdit. Les vestiges d’amiante encore présents dans certains bâtiments ne sont pas dangereux pour la santé tant qu’ils restent à l’état lié.

Rédaction