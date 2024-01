Cambio franchit le cap du million de trajets

Le système de voitures partagées Cambio, présent à Bruxelles et dans une centaine de villes en Belgique, a connu une nouvelle année record en 2023, affichant plus d’un million de trajets au compteur, a indiqué mercredi l’entreprise.

“En 2023, notre croissance s’est non seulement affirmée mais également consolidée, preuve que le partage de voiture devient de plus en plus courant dans la mobilité quotidienne”, se réjouit Cambio. “Dans un secteur du carsharing en constante évolution, notre succès démontre notre capacité, après plus de 20 ans, à répondre aux besoins changeants de la mobilité partagée et notre robustesse dans cet environnement incertain”, poursuit l’entreprise.

Le nombre d’utilisateurs a ainsi augmenté d’environ 7.000 unités pour atteindre 70.648 personnes en 2023. Et la flotte s’est élargie, passant d’environ 2.200 voitures au début d’année à plus de 2.700 voitures fin décembre, réparties dans une centaine de villes en Belgique. Selon Cambio, chaque voiture partagée remplace en moyenne 15 véhicules privés, ce qui signifie qu’il y a eu 37.940 voitures en moins sur les routes l’année dernière grâce au système d’autopartage.

Tournée vers 2024, l’entreprise entend encore renforcer sa position sur le marché et élargir son offre, en investissant notamment dans de nouvelles fonctionnalités pour son application mobile.

Le système de carsharing Cambio, lancé en mai 2002, met à disposition des véhicules 24h/24, que ce soit pour des particuliers, des organisations ou des sociétés. L’utilisateur paie en fonction de l’utilisation (durée et kilomètres) sans avoir à se soucier de l’assurance, du contrôle technique ou de l’entretien et doit ramener le véhicule à la station de laquelle il est parti.

Belga