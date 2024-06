Brussels Airlines lance une surtaxe environnementale allant de 1 à 72 euros par vol

Le groupe aérien allemand Lufthansa introduit un “supplément pour coûts environnementaux”, annonce-t-il mardi.

Cette décision s’appliquera à toutes ses filiales, dont Brussels Airlines, pour l’ensemble des vols au départ de l’Europe. La surtaxe ira de 1 à 72 euros par vol, en fonction de l’itinéraire et de la classe de voyage.

Le supplément s’appliquera à tous les billets émis dès ce mercredi 26 juin avec un départ à partir du 1er janvier prochain et pour tous les vols vendus et exploités par le groupe allemand au départ des 27 pays de l’UE ainsi que du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse.

Le supplément est destiné à couvrir une partie des coûts supplémentaires en constante augmentation dus aux exigences réglementaires en matière d’environnement, explique Lufthansa. Parmi ces exigences, on retrouve le quota de mélange statutaire de 2% pour le carburant d’aviation durable (SAF) pour les départs des pays de l’Union européenne (UE) à partir du 1er janvier 2025, les ajustements au système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) et d’autres exigences nationales et internationales telles que le système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), énumère le groupe allemand.

Lufthansa, qui affirme investir chaque année des milliards d’euros dans les nouvelles technologies, estime ne pas être en mesure de supporter seul, dans les années à venir, les coûts supplémentaires de plus en plus élevés qui découlent des exigences réglementaires.

Le groupe aérien vise un bilan CO2 neutre d’ici 2050 et à réduire de moitié ses émissions nettes en la matière d’ici 2030 par rapport à 2019. Pour ce faire, Lufthansa se concentre en particulier sur la modernisation accélérée de sa flotte et l’utilisation de carburants d’aviation durables.

Belga