Aucun train ne circulera ce week-end entre Bruxelles-Midi et Nivelles

La circulation des trains sera interrompue ce week-end entre Bruxelles-Midi et Nivelles.

Si vous devez circuler ce week-end entre les gares de Bruxelles-Midi et Nivelles, il faudra emprunter une alternative : en effet, la circulation des trains sera interrompue, samedi et dimanche, dans le cadre de la poursuite du chantier de mise à quatre voies de la ligne en vue du RER.

Ce week-end, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel va ainsi finaliser les travaux entre Braine-l’Alleud et Waterloo, jusqu’à la frontière avec la région flamande, soit environ six kilomètres. Le trafic reprendra normalement dès lundi, avec de nouvelles voies en rodage jusqu’à la mise en service officielle du tronçon entre Braine-Alliance et la frontière flamande, en décembre prochain.

Au cours de cette interruption de circulation, des alternatives de mobilité seront mises en place par la SNCB. Ainsi, tous les trains seront remplacés par des bus entre la Gare du Midi, Linkebeek et Nivelles, qui pourront être empruntés avec un ticket de train.

ArBr avec Belga