Louis Delhaize cède les magasins Delitraiteur au groupe Colruyt

Le groupe Louis Delhaize , qui avait cédé en septembre 2023 l’ensemble des supermarchés Match et Smatch, a annoncé mercredi la cession de la quarantaine de magasins Delitraiteur au groupe Colruyt. Sept magasins sont situés en Région bruxelloise.

Delitraiteur, créé par le groupe Louis Delhaize dans les années 1980 sous la marque Delfood, dispose de 40 magasins en Belgique et un au Luxembourg. Toutes les enseignes, sauf trois, sont exploitées par des indépendants. Les magasins continueront à opérer sous la même marque après la reprise. Les équipes et la direction resteront également en place, annoncent Delitraiteur et le groupe Colruyt. “La marque Delitraiteur et le concept resteront inchangés tout comme le business model basé sur la franchise”, précisent-ils encore.

La cession doit encore être validée par l’Autorité belge de la concurrence (ABC). Les deux acteurs espèrent finaliser ce changement au premier trimestre 2025. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été précisés. “Nous cédons Delitraiteur avec une émotion sincère, mais avec confiance. Nous sommes sereins : cette activité continuera à prospérer et à grandir”, a commenté Pierre Bouriez, CEO du groupe Louis Delhaize.

“Le rachat de Delitraiteur permet à Colruyt Group d’investir encore davantage dans une offre de commodité, avec des repas prêts-à-réchauffer et prêts-à-consommer”, a pour sa part réagi Jo Willemyns, COO de Colruyt.

Le groupe belge s’était séparé à la rentrée 2023 de 84 supermarchés Match et Smatch en Belgique. Plus d’une cinquantaine d’entre eux avaient été repris par le groupe Colruyt qui les a depuis transformés en magasins Comarché, Spar, Okay, Colruyt ou Bioplanet. Louis Delhaize avait précédemment cédé l’ensemble de ses magasins Cora et Match en Roumanie, en France et au Luxembourg. Le groupe reste propriétaire, en Belgique, des hypermarchés Cora et des magasins de proximité Louis Delhaize et Day to Day, ainsi que des magasins de jardinage Truffaut en France.

Avec Belga – Photo Delitraiteur