Les syndicats réclament une rémunération juste pour les aides-ménagères bruxelloises

Une centaine d’aides-ménagères et de représentants syndicaux en front commun ont manifesté mercredi à Bruxelles devant le siège de Federgon, la fédération sectorielle des prestataires de services RH. Ils demandent une rémunération juste pour les travailleuses, durement touchées par les mesures d’économies fédérales selon les syndicats. Ils dénoncent particulièrement l’absence d’augmentation salariale pour les aides-ménagères bruxelloises.

Les manifestants se sont rassemblés vers 11h00 à Tour & Taxis et ont installé un piquet de grève en face d’un bâtiment du gouvernement flamand. Les aides-ménagères dénoncent les mesures “injustes” et “antisociales” du gouvernement fédéral, comme le malus pension.

“Nous luttons aujourd’hui contre les mesures de l’Arizona, plus précisément contre celles qui touchent le secteur des titres-services pour lequel travaillent de nombreuses femmes“, explique Anouchka Solé, représentante syndicale du syndicat libéral CGSLB.

Selon la syndicaliste, les mesures du gouvernement fédéral ont de lourdes conséquences pour les aides-ménagères. “Beaucoup travaillent à mi-temps, ce qui signifie qu’elles seront très durement touchées par les mesures en matière de retraite, en particulier par le malus pension. Comme beaucoup travaillent à temps partiel, elles seront pénalisées au moment de la pension.”

Le travail d’aide-ménagère est également physique et donc difficile, poursuit Anouchka Solé. Elle réclame le retrait complet du malus pension, ainsi que des mesures pour rendre le travail plus viable dans le secteur. “Beaucoup de ces femmes sont épuisées par le travail et tombent malades. Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi ?”

Les syndicats visent également le niveau régional bruxellois. En juillet, les syndicats et les employeurs de Flandre et de Wallonie ont conclu un accord sur l’augmentation des salaires des aides-ménagères (+0,77 euro par heure). Les travailleuses bruxelloises ont alors manifesté leur mécontentement. Selon les syndicats, la fédération Federgon bloque l’augmentation salariale structurelle à Bruxelles.

Une résolution visant à augmenter ces salaires est actuellement examinée au Parlement bruxellois.

Belga – Image d’archive