Les services de Bpost toujours perturbés lundi, des négociations prévues dans l’après-midi

Les services de Bpost sont toujours perturbés lundi, surtout à Bruxelles et en Wallonie, en raison des actions de grève, a-t-on appris auprès de l’entreprise et des syndicats.

La quasi-totalité de la distribution est à l’arrêt à Bruxelles et environ 45% des tournées sont assurées dans le sud du pays, contre 92% en Flandre. Une nouvelle réunion entre les deux parties est prévue dans l’après-midi, en présence de médiateurs.

La direction de l’entreprise postale a annoncé jeudi soir un accord concernant le plan de transformation prévu pour la distribution des colis et du courrier. Les syndicats ont toutefois précisé que cette proposition devait encore faire l’objet d’une consultation avec le personnel.

Les travailleurs avaient donc poursuivi le mouvement de grève vendredi. La distribution du courrier et des colis était totalement bloquée à Bruxelles et seules 15% des tournées postales étaient assurées en Wallonie, où des centres de distribution étaient également bloqués. Dans le nord du pays, 96% du personnel était au travail.

“Le personnel demande plus de détails concernant les plans. C’est encore trop vague. Nous espérons obtenir plus de précisions cet après-midi”, avance le syndicaliste Luc Tegethoff, du VSOA (SLFP).

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