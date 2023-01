Le guichet énergie ouvre dès aujourd’hui au Brucity pour tous les citoyens

Dès aujourd’hui, les Bruxellois pourront se rendre au guichet énergie au Brucity. Celui-ci est ouvert les mardis et jeudis de 16h à 18h et n’est pas uniquement réservé aux personnes bénéficiant du CPAS confirme Khalid Zian, président du CPAS et invité de la matinale.

Deux après-midi par semaine, les citoyens pourront s’adresser à ce guichet pour avoir des informations ou des aides concernant leur consommation énergétique. Khalid Zian explique que le CPAS : “n’attend plus que les gens viennent toquer à notre porte, mais nous allons à leur rencontre pour délivrer de l’information.”

Concernant le guichet énergie, il concerne tous les citoyens qui sont dans une difficulté face à leur facture d’énergie ou d’eau. Si une aide financière est possible grâce aux aides données par la Région et le fédéral, ce guichet a surtout pour vocation de guider et de conseiller.

■ Interview de Khalid Zian, président du CPAS au micro de Fabrice Grosfilley