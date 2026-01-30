Le climat international et le mauvais temps pèsent sur les soldes d’hiver

Les soldes d’hiver se terminent ce samedi sur un bilan moins bon que ceux de l’an dernier, ressort-il d’un tour de table effectué par Mode Unie.

Au moins deux tiers des commerçants affirment avoir vendu moins qu’il y a un an. “Les clients en ont marre de la grisaille dans le ciel et dans les médias“, résume Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie, une organisation membre d’Unizo (association des indépendants en Flandre). .

Le secteur de la mode dresse un bilan commercial fort mitigé en ce début d’année. La neige des premiers jours de soldes a poussé les Belges à rester chez eux bien au chaud. Par la suite, les températures étaient trop douces. “Les clients sont bien informés lorsqu’ils font les magasins et n’achètent que s’ils ont besoin de quelque chose. S’il fait trop chaud en hiver, ils renoncent à leurs achats“, analyse Mme Delanghe. Le contexte géopolitique mondial incertain n’incite pas non plus les gens à mettre la main au portefeuille.

“Les clients n’ont plus la notion du juste prix”

A peine 17% des commerçants sondés par Mode Unie disent avoir vendu plus au cours de ces soldes que lors du précédent exercice. Les indépendants avaient cependant anticipé les changements de comportement des consommateurs, la plupart ayant acquis 12,5% de vêtements d’hiver en moins.

Le mauvais temps a été un frein, mais le porte-parole constate aussi que les soldes n’ont plus ce côté événementiel qu’ils avaient par le passé. “Les clients n’ont plus la notion du juste prix. Ils sont confrontés à des réductions toute l’année et partout, de la part des grandes enseignes et du commerce en ligne, ce qui fait beaucoup de mal aux commerçants locaux.” Mode Unie confirme que les petits commerces ne souffrent pas uniquement en période de soldes. “Les acteurs internationaux de l’e-commerce inondent notre marché de produits de piètre qualité à prix cassés. Ils se fichent en outre de nos lois sur les pratiques de marché et la sécurité“, analyse Mme Delanghe.

Mode Unie et le SNI espèrent tout de même que le dernier jour de soldes, un samedi également, rendra un peu le sourire aux commerçants.

avec Belga