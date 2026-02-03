La justice bruxelloise condamne Ryanair à modifier son site internet

Dans un jugement rendu mercredi dernier, le juge des cessations du tribunal de l’entreprise a confirmé ces griefs, se félicite mardi Testachats. Les pratiques jugées illicites sont les formules tarifaires groupées, la mention “plus que 5 sièges à ce prix” et des annonces de réductions avec un faux prix de référence, et, enfin, la pratique visant à ne pas afficher les prix des bagages enregistrés séparément pour le vol aller et pour le vol retour.

La juge a condamné Ryanair à les modifier sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à dater de la signification du jugement.

Sur la question des bagages à main devant faire partie du prix du billet ainsi que les suppléments facturés pour pouvoir s’asseoir à côté d’un enfant mineur, également dénoncées par Testachats dans son action en cessation, la juge a estimé que ces pratiques ne sont pas illégales en l’état.