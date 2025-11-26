ING dément toute décision sur la ligne de crédit de la Région bruxelloise, Dirk De Smedt se réjouit

La banque ING a démenti mercredi qu’une décision a été prise ou non sur la prolongation de la ligne de crédit dont dispose la Région bruxelloise.

À bonne source, l’on assurait plus tôt dans la journée que la banque n’allait pas prolonger la ligne de crédit de 500 millions d’euros dont dispose la Région au-delà du 31 décembre, dans le sillage d’une décision prise il y a quelques jours par Belfius.

► Lire aussi | La Région bruxelloise menacée de “shutdown” : de quoi parle-t-on ?

“À notre grande surprise, nous avons pris connaissance de la dépêche indiquant que la ligne de crédit d’ING ne serait pas prolongée. Cette information est incorrecte, car aucune décision n’a encore été prise. Nous ne ferons pas d’autres commentaires à ce stade”, a indiqué le porte-parole d’ING Belgium.

Dirk De Smedt se réjouit

Le ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smedt (Open Vld), se réjouit de la porte laissée ouverte par la banque ING à la prolongation de la ligne de crédit à la Région bruxelloise, a-t-il expliqué à la VRT.

Lire aussi | “Plus vite on agit, moins ce sera douloureux” : Dirk De Smedt sur le déficit de la Région bruxelloise Le ministre a indiqué qu’il avait également reçu cette information, de même que son administration. “Je constate qu’il y a eu apparemment un problème de communication“, a-t-il souligné.

Entretemps, M. De Smedt a pris rendez-vous avec la direction d’ING pour discuter du sujet. “Je me réjouis que la décision n’a pas été prise de manière définitive et que la porte n’est donc pas complètement fermée à une prolongation“, a-t-il ajouté. Même si, pour l’instant, le ministre part du principe que cette prolongation n’aura pas lieu, il accueille les bras ouverts la possibilité d’une discussion. “J’essaie de convaincre les autres partenaires financiers de poursuivre le dialogue“, a-t-il assuré.

► Lire aussi | Après Belfius, ING va également rompre sa ligne de crédit avec Bruxelles

Avec Belga – Photo Belga