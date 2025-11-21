Finances bruxelloises : Le gouvernement bruxellois donne son feu vert à la recherche d’un nouveau banquier

Le gouvernement bruxellois a lancé jeudi la procédure de recherche d’une nouvelle banque attitrée pour la Région, a confirmé le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Dirk De Smedt (Open VLD).

Jeudi, les quotidiens L’Echo et De Tijd ont annoncé que Belfius cesserait d’être la banque attitrée de la Région-capitale à la fin de l’année, après avoir fait savoir mi-octobre que le crédit de 500 millions d’euros de liquidités serait supprimé à partir de l’an neuf.

En l’absence d’un gouvernement et d’un budget à part entière, la Région bruxelloise se trouve dans une situation financière difficile. Vendredi dernier, le ministre De Smedt avait reconnu devant le Parlement bruxellois que des problèmes de liquidités pourraient survenir à partir du mois d’avril si toutes les sources de financement venaient à se tarir.

Or, en avril, des fonds doivent être dégagés pour le pécule de vacances des fonctionnaires bruxellois et en mai, les dotations aux communes doivent être versées.

Afin de combler la période jusqu’à ce que la Région encaisse ses recettes fiscales, il a notamment été fait appel à des lignes de crédit.

La Région disposait de deux lignes de crédit de 500 millions chacune auprès de Belfius et ING. À la mi-octobre, il a été annoncé que Belfius supprimerait sa ligne de crédit de 500 millions d’euros à partir du Nouvel An. Les négociations avec ING sont toujours en cours, mais il y a de fortes chances que ce crédit soit également supprimé.

Malgré la suppression de la ligne de crédit, Belfius a tout de même mené des discussions afin de prolonger la relation bancaire avec la Région jusqu’au 31 mars 2027, mais ces négociations ont échoué.

Selon De Tijd, la banque serait disposée à offrir une sorte de service de base pendant les six premiers mois de 2026.

À la demande insistante du ministre De Smedt, le gouvernement bruxellois en affaires courantes a lancé jeudi un appel d’offres public afin de trouver un nouveau banquier.