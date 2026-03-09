Dirk De Smedt, ministre du Budget : “Veiller à ce que chaque euro dépensé, on le dépense mieux”

Le ministre bruxellois du Budget Dirk De Smedt (Anders) était l’invité de Fabrice Grosfilley ce lundi matin. La Région pourra-t-elle atteindre son objectif d’équilibre bugétaire en 2029 ? Quelles économies et nouvelles recettes sont prévues ?

Selon Dirk De Smedt, le nouveau gouvernement bruxellois a “développé un programme tout à fait crédible et réaliste”. Il assure “ne pas couper à l’aveugle. On fait des réformes importantes, on va simplifier l’action publique pour que chaque euro compte”.

Mais pour ne pas être surpris par de possibles fluctuations et éléments extérieurs, le ministre du budget assure que ce budget pourra être réajusté grâce à “un système de monitoring” qui permet une “gestion dynamique” avec des marges d’ajustement.

L’objectif reste toutefois toujours le même : arriver à l’équilibre budgétaire en 2029 en faisant un milliard d’économies.

Selon lui, un des gros problèmes de la région bruxelloise est la “structure administrative qui est beaucoup trop complexe”. L’objectif du nouveau gouvernement est de fusionner certaines structures pour, dit-il, “être capable de mieux faire le boulot”. Dirk De Smedt assure que “les marques seront conservées”, c’est-à-dire le nom des administrations pour ne pas perturber les Bruxellois. Mais “les structures adminstratives vont être simplifiées pour être plus économiques.”

Dans le secteur socio-culturel, Dirk De Smedt parle aussi de faire des regroupements et assure que l’idée est de “veiller à ce que chaque euro dépensé, on le dépense mieux”. Selon lui, “on investit trop dans certaines structures et pas sur le terrain”.

Le budget du nouveau gouvernement bruxellois parle également de 20% de recettes nouvelles. Est-ce possible sans ajouter de nouvelles taxes ? C’est l’objectif, dit Dirk De Smedt. Ces recettes, assure-t-il seront trouvées grâce à des “améliorations (…) via des actions contre la fraude, l’amélioration de l’assiette fiscale et au fait de veiller à ce que tout le monde fasse sa côte part.”

