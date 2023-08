Bruxelles reste l’un des leaders de l’innovation au niveau européen

Selon les résultats récemment publiés de l’European Innovation Scoreboard 2023, Bruxelles reste l’un des leaders de l’innovation en Europe avec une forte augmentation des performances (14,2 %) par rapport à la moyenne européenne (8,5 %) entre 2016 et 2023, a indiqué mardi Innoviris, l’institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Selon cet organisme régional, le tableau de bord régional de l’Innovation de la Commission Européenne classe les performances en matière d’innovation de 239 régions dans 22 États membres de l’UE et dans les pays européens voisins.

21 indicateurs

Les régions sont notées sur base de 21 indicateurs d’innovation qui mesurent l’investissement dans l’innovation, les activités d’innovation et leur impact. La capacité d’innovation européenne continue d’augmenter: pour 211 des 239 régions, les performances ont augmenté entre 2016 et 2023. Toujours selon le communiqué d’Innoviris, Bruxelles consolide sa position de leader de l’innovation en Europe et connaît la plus forte croissance en tant que région en Belgique.

Le pays reste dans le top 5 du premier groupe des leaders de l’innovation, avec le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. Bruxelles excelle, par rapport à la moyenne européenne, dans les domaines des dépenses d’innovation par personne employée dans les entreprises; de la coopération en matière de co-publications entre les acteurs publics et privés (transfert de connaissances); du nombre de co-publications scientifiques mondiales (production de connaissances); du nombre d’employés spécialistes des TIC; des collaborations fructueuses entre PME innovantes.

Par rapport aux régions les mieux classées, on constate que Bruxelles dispose d’une marge de progression en matière de dépenses de R&D dans les secteurs public et privé, ainsi qu’en matière d’innovation de produits et de processus dans les PME, a encore précisé Innoviris.

avec Belga