Audi Forest: la Flandre récupère plus de 6 millions d’euros d’aides après la fermeture du site

Cette aide a été remboursée en 2025 par Audi, filiale du groupe Volkswagen.

L’Agence flamande pour l’Innovation et l’Entreprenariat (Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen, VLAIO) a récupéré un peu plus de six millions d’euros d’aides à la transformation stratégique auprès du constructeur automobile allemand Audi après la fermeture de son usine de Forest, a indiqué la VLAIO à Belga vendredi.

Cette aide a été remboursée en 2025 par Audi, filiale du groupe Volkswagen. L’usine automobile de Forest, qui employait environ 3.000 personnes, a définitivement fermé ses portes en février 2025.

Belga