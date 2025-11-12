Aline Godfrin : “On peut encore éviter une catastrophe financière”

Aline Godfrin, députée bruxelloise MR, était l’invitée de 7h50 dans “Bonjour Bruxelles” ce 12 novembre.

La députée libérale bruxelloise est notamment revenue sur la situation financière de la Région. Il y a quelques jours, la Cour des comptes dressait un portrait alarmant des finances bruxelloises, faisant état d’un déficit record de 1,648 milliard d’euros pour 2024.

Pour saisir davantage l’urgence de la situation, le MR a annoncé demander une audition de la Cour des comptes. “On a dit qu’il fallait arrêter les dépenses, on est en douzièmes provisoires“, s’inquiète ce matin la députée bruxelloise Aline Godfrin.

“Vous savez qu’au printemps, certaines administrations pourraient être en cessation de paiement. Que va-t-on faire si on ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires ?“, poursuit-elle. “On ne va pas ajouter du chaos à une situation déjà préoccupante à Bruxelles.“

Alors que le MR a toujours la main sur les négociations bruxelloises, Aline Godfrin rappelle qu’il faut “tout faire pour être du côté des solutions“. Elle s’est voulue rassurante, affirmant qu’on “peut encore éviter une catastrophe financière“.

■ Aline Godfrin au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles