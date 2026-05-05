Affaire Reynders : la banque ING paye une transaction pénale de 1,6 million d’euros

ING Belgique a payé une transaction pénale de 1,6 million d’euros dans un dossier ouvert à charge de la banque en marge de l’affaire entourant l’ancien président du MR, ex-ministre et ex-commissaire européen Didier Reynders, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

L’affaire Reynders, qui a éclaté en décembre 2024, porte sur des soupçons de blanchiment d’environ un million d’euros. L’ancien commissaire européen est notamment suspecté d’avoir effectué d’importants dépôts en liquide sur un compte ING et multiplié les achats de billets de loterie suspicieux. Ces billets auraient été payés, au moins en partie, en espèces, tandis que les gains étaient versés sur son compte numérique auprès de la Loterie nationale avant d’être transférés vers son compte courant.

La Banque nationale de Belgique (BNB) avait dénoncé, en avril 2025, des faits susceptibles de constituer une infraction dans le chef d’ING. Le parquet a donc ouvert une information judiciaire à l’encontre de la banque. Le ministère public désirait savoir pourquoi celle-ci n’avait pas dénoncé avant le 21 décembre 2023 à la cellule de traitement des informations financières les 245 dépôts en liquide et les 779 transferts créditeurs e-Lotto de Didier Reynders pour la somme globale de 1.038.991,35 EUR.

► Lire aussi | Didier Reynders inculpé pour blanchiment

Le procureur du Roi, estimant que l’enquête confirmait les faits avancés par la BNB, avait à ING proposé une transaction pénale d’un montant correspondant au maximum prévu par le code pénal actuel pour blanchiment d’argent, soit 1,6 million d’euros. La banque l’a acceptée et payée et les poursuites à son encontre sont donc désormais éteintes.

Le parquet rappelle que les faits investigués permettent une transaction pénale puisqu’ils sont de nature financière.

Deux personnes physiques qui ne travaillent plus chez ING actuellement ont par ailleurs été identifiées et entendues. Une décision doit encore être prise à leur sujet, précise le parquet.

Le PS demande une commission d’enquête parlementaire

“On apprend aujourd’hui que la banque ING est reconnue de complicité de blanchiment dans l’affaire Reynders et a payé une transaction pénale de 1,6 million d’euros!”, a affirmé M. Dermagne dans un communiqué. “L’affaire Reynders, du nom de l’ancien président du MR et ancien ministre des Finances, notamment, a éclaté il y a plus d’un an. Il est soupçonné d’avoir blanchi des centaines de milliers d’euros, entre autres via ING et la Loterie nationale. C’est d’ailleurs cette dernière qui a donné l’alerte face à un comportement jugé troublant de l’ancien ministre des Finances”.

La commission des Finances a mené des auditions sur la façon dont les banques agissaient contre le blanchiment. Dans l’opposition, plusieurs députés ont jugé les explications fournies insatisfaisantes, des “demi-réponses”, selon les socialistes.

► Lire aussi | Didier reynders n’est plus membre du MR

“Il faut aujourd’hui convoquer une commission d’enquête pour comprendre et corriger les mécanismes développés par certaines banques pour faciliter le blanchiment et corriger les terribles failles du contrôle et faire toute la lumière sur l’affaire Reynders. D’où vient l’argent? Combien? Comment est-ce possible de faire de telles transactions dans des banques soi-disant contrôlées?”, interroge le chef de groupe.

Au mois d’août, les députés Hugues Bayet et Khalil Aouasti ont déposé une proposition de création d’une telle commission. Au mois de janvier, à l’instigation du PTB, la commission des Finances s’était déjà penchée sur l’opportunité d’une commission d’enquête dans ce dossier, mais la majorité avait jugé une telle initiative prématurée.

Belga