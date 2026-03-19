Woluwe-Saint-Pierre annule une projection contestée sur l’Ukraine

La projection du documentaire “Ukraine, Russie: derrière l’écran de fumée”, programmée jeudi à 20h00 au cinéma Le Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, a été annulée, a confirmé en fin d’après-midi à Belga le bourgmestre faisant fonction Tanguy Verheyen (MR). L’événement était annoncé par le média “anti-productiviste” Kairos sur son site internet pour le 19 mars à Bruxelles, sans plus de précision.

Selon Tanguy Verheyen, la commune a été “stupéfaite” par cette programmation et s’est dite “complètement opposée à la propagande pro-russe qui remet en cause la souffrance et les exactions commises en Ukraine“. Le maïeur a rappelé que Woluwe-Saint-Pierre est jumelée depuis mai 2025 avec la commune ukrainienne de Kotsyubynske et qu’elle est, selon lui, la commune bruxelloise qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens.

Le cinéma Le Stockel étant une propriété communale, même s’il est exploité par un opérateur privé, les autorités locales ont fait savoir à l’exploitant qu’elles s’opposaient à la diffusion. Celui-ci a ensuite communiqué l’annulation de la séance, a ajouté le bourgmestre.

L’ambassade d’Ukraine en Belgique avait, mercredi, appelé à l’annulation de la projection. Dans un communiqué, elle dénonçait un documentaire de “propagande” et un “outil direct de guerre de l’information“, accusé de relayer une désinformation liée à l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Elle évoquait aussi d’autres projections similaires déjà annulées à Bruxelles et au Portugal.

L’échevin sanpétrusien et ex-député et ex-sénateur Georges Dallemagne (Les Engagés) a, lui aussi, dénoncé un événement “choquant“, estimant que Kairos “fait clairement partie de la galaxie des comptes pro-russes qui cherchent à manipuler l’opinion pour arrêter tout soutien à l’Ukraine“. La commune a indiqué qu’elle veillera par ailleurs à ce que la soirée se déroule sans incident, alors que de nombreux billets avaient déjà été vendus.

Belga