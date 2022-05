Une rénovation de fond en comble pour le Conservatoire royal de Bruxelles

Le maître d’ouvrage doit encore obtenir le permis d’urbanisme. Si tout se passe comme prévu, les travaux débuteront en 2024 pour se terminer quatre ans plus tard.

Toiture rongée, planchers troués, frissons d’hiver et vapeurs d’été appartiendront bientôt au passé du Conservatoire royal de Bruxelles. Les bureaux d’architectes chargés de la rénovation de ce joyau du patrimoine belge ont présenté mercredi la dernière mouture de ce projet initié en 2018 et qui devrait finalement se conclure une décennie plus tard.

Outre le délabrement général, les classes et locaux de répétition se font trop étroits pour le bon millier d’étudiants et les 400 enseignants du CRB et du KCB. Une rénovation de fond en comble s’imposait donc pour cet édifice de la fin du 19e siècle et ses maisons de la rue aux Laines remontant pour certaines au 17e siècle. Dans la nouvelle configuration, celles-ci abriteront une “guest house”, des loges pour les artistes qui se produisent en concert dans la Grande salle et les fonctions administratives des deux rôles linguistiques.

Le coût total s’élève à 75 millions d’euros, financés par les communautés flamande et francophone (20 millions chacune), la Régie des bâtiments (20 aussi) et le maître d’ouvrage public bruxellois Beliris (15 millions).

