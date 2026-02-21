Ultime performance avant la fermeture définitive du Centrale
Clap de fin pour la Centrale. Le centre d’art bruxellois s’apprête à fermer définitivement ses portes à l’issue des expositions actuellement en cours, une décision annoncée en décembre dernier par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. Ce dernier invoque des raisons budgétaires pour justifier cette fermeture.
Pour marquer ce moment, la La Centrale organisait, ce 21 février, une performance pensée comme un temps fort de rassemblement, dans un contexte où, selon l’institution, la culture est de plus en plus fragilisée. Elle a été suivie d’une procession sur la Place Sainte-Catherine, envisagée comme un “rite final” pour saluer une dernière fois ce lieu dédié à la création contemporaine.
- Reportage de Romain Vandenheuvel, Thomas Craps et Hugo Moriamé