Tomorrowland a ouvert ses portes à 14h00, avec une nouvelle scène principale

La nouvelle scène principale de Tomorrowland a pu être érigée et le festival de musique électronique ouvrira ses portes dès 14h00, a annoncé l’organisation de l’événement vendredi vers midi.

“Nous sommes prêts“, a-t-elle indiqué dans une communication officielle, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient. “Nos équipes ont travaillé jour et nuit, corps et âme, pour que l’impossible devienne réalité : Tomorrowland Belgium 2025 ouvrira ses portes à 14h00.“

La scène principale alternative n’accueillera le public qu’à partir de 16h00, sous réserve de changements de dernière minute, précisent les organisateurs. Les artistes se produiront en revanche dès 14h00 sur les autres scènes, comme prévu.

La scène principale alternative de Tomorrowland “est une scène sur laquelle nous avons beaucoup travaillé“, a expliqué la porte-parole du festival Debby Wilmsen. “C’est un nouveau concept, avec beaucoup de visuels, qui rapprochera l’artiste du public. Ce sera un peu plus intime“. Aucun feu d’artifice ne pourra néanmoins être tiré depuis cette nouvelle scène. Celle-ci restera en place pour le deuxième week-end de l’événement (25-27 juillet).

Mme Wilmsen a également souligné que des contrôles ont été effectués par les pompiers et la police. Les organisateurs avaient annoncé hier/jeudi envisager deux scénarios. Dans le premier, une nouvelle scène principale était installée, permettant à tous les festivaliers de profiter “à plein régime” du festival. C’est finalement cette solution qui a vu le jour. La seconde option, si le temps manquait pour installer une nouvelle scène, consistait à programmer des artistes sur la scène du camping Dreamville, sur lequel les festivaliers qui y séjournent auraient été cantonnés. Des centaines de personnes ont travaillé d’arrache-pied pour démonter la plus grande partie de la scène principale, victime d’un incendie mercredi, et ériger une nouvelle scène, plus petite. “C’est une course contre la montre“, avait déclaré l’organisation.

La scène principale est traditionnellement le fleuron de Tomorrowland. Mais après l’incendie qui l’a réduite en cendres, les organisateurs ont dû se livrer à une véritable course contre la montre pour ériger une version plus modeste et moins spectaculaire de cette scène. La structure initiale mesurait 160 mètres de large et 45 mètres de haut. La scène alternative est nettement plus petite. Son arrière-plan est constitué d’un grand écran qui permet d’accompagner les DJ sets d’effets visuels. Une partie de la construction d’origine est encore visible derrière.

Les premières notes résonnent depuis la nouvelle scène

La musique jouée sur la nouvelle scène principale de Tomorrowland résonne désormais également dans le domaine De Schorre à Boom, où se déroule le festival de musique électronique. Les premières notes ont retenti vers 16h15, avec un petit quart d’heure de retard par rapport à l’horaire prévu et près de 48h après l’incendie qui a ravagé le décor monumental de cette structure.

Les festivaliers, la plupart vêtus de tenues colorées, s’étaient rassemblés à l’avance devant la scène venue remplacer celle détruite par les flammes mercredi. Ils ont d’abord salué les techniciens encore à l’œuvre pour achever les derniers préparatifs, avant d’applaudir les DJ belges Odymel et Pegassi, et leur set mêlant eurodance, trance, techno et house.

Les sets programmés sur la scène principale de Tomorrowland se poursuivront jusqu’à un peu avant 01h00 du matin. Le DJ néerlandais Martin Garrix refermera la première soirée de l’événement.

