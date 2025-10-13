Passer la navigation
Rencontre avec Faris, 11 ans, plus jeune écrivain bruxellois

Il n’a que 11 ans mais a déjà un parcours hors du commun. Faris est Anderlechtois et a reçu le titre de plus jeune écrivain de Bruxelles. Il a déjà publié deux nouvelles et est en train d’écrire son premier romain policier.

Reportage d’Adeline Bauwin, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira

13 octobre 2025 - 17h14
Modifié le 13 octobre 2025 - 17h14
 

