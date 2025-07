Réforme des médias de proximité: le gouvernement MR-Engagés s’accorde sur une note quelque peu remaniée

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé vendredi les contours quelque peu remaniés de la réforme des médias de proximité (ex-télés locales) portée par la ministre des Médias Jacqueline Galant (MR).

“Le projet a évolué au fil des échanges afin de tenir compte des réalités et des propositions du terrain“, a commenté la libérale qui a rencontré les opérateurs à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le plan validé vendredi confirme la création pour janvier 2031 au plus tard de six pôles médias géographiques, avec un seul média de proximité reconnu par province à l’exception du Hainaut et de Liège qui pourront en conserver deux vu leur taille démographique. Si certains médias de proximité seront appelés à fusionner, ils pourront toutefois maintenir des antennes locales au sein d’une structure unique.

La note prévoit par ailleurs à présent un accompagnement financier pour soutenir ces rapprochements. Chaque nouvelle structure pourra ainsi bénéficier d’une subvention unique de 1,2 million d’euros. Cette enveloppe sera financée sur une ligne budgétaire déjà existante, “sans impact supplémentaire sur le budget donc“, précise la ministre Galant. Par ailleurs, des synergies et collaborations volontaires des médias de proximité avec la RTBF seront soutenues par le gouvernement.

Comme déjà prévu dans le projet initial, les contraintes administratives pesant sur les médias de proximité seront allégées. Leur gouvernance sera toutefois rationalisée. Les conseils d’administration des médias de proximité ne pourront à l’avenir plus compter que 12 membres maximum. La note confirme aussi le gel dès 2026 des subsides alloués à ces opérateurs par la FWB à 10 millions d’euros par an. Le projet initial de la ministre Galant prévoyait également une réduction de 10% par an des emplois APE octroyés aux médias de proximité. La mesure sera “objectivée et, le cas échéant, rééquilibrée“.

Enfin autre nouveauté: le réseau des médias de proximité, l’organe qui représente le secteur, sera finalement préservé mais son subside de fonctionnement sera réduit de moitié, à 70.000 euros par an.

La présentation en mai dernier des plans de la ministre Galant avait généré des très vives tensions avec son partenaire de majorité, les Engagés lui reprochant publiquement un manque de concertation. Dans un communiqué commun, la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Engagés) a salué vendredi “l’esprit de concertation dans lequel s’est, dès le départ, installée la ministre Galant“. De nouvelles concertations sont prévues à la rentrée de septembre, pour la rédaction des textes législatifs. “Je remercie les acteurs du secteur qui se sont investis et qui ont fait évoluer le projet de réforme. Je n’avancerai pas sans eux“, a promis vendredi la ministre Galant.

Belga