Rapol’OG fait la part belle aux DJ durant les vacances : découvrez le DJ set d’Eijun dès 20h00

Du lundi au vendredi, jusqu’au 4 novembre prochain, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise. On démarre ce lundi avec Eijun.

Eijun, 24 ans, co-fondateur de Private Feels, est un DJ né et élevé à Bruxelles, mélangeant principalement de la trap française et américaine, mais aussi du R&B. Il a commencé comme DJ en 2017 et s’est déjà produit dans de nombreux clubs différents en Belgique. Il est profondément inspiré par la musique et la culture d’Atlanta, Chicago et de ce qui l’entoure.

La musique, et plus particulièrement le hip-hop, est sa passion depuis son plus jeune âge. Il a commencé par écouter du rap français et s’est rapidement intéressé à la musique qui se faisait aux États-Unis.

Retrouvez le DJ set d’Eijun ce lundi dès 20h00 dans Rapol’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio !