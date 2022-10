Rapol’OG fait la part belle aux DJ durant les vacances : découvrez le DJ set de Triciaa dès 20h00

Du lundi au vendredi, jusqu’au 4 novembre prochain, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise. On continue ce mercredi avec DJ Triciaa.

Comme tout vrai globe-trotter, TRICIAA aime se connecter avec de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Au fil de ses nombreux voyages à travers le monde, elle découvre la vie nocturne et devient accro à l’ambiance qui règne dans les clubs. Elle se retrouve bientôt absorbée par la vie de DJ, désireuse de partager sa passion pour la musique, les nouveaux sons et les fêtes.

En 2018, TRICIAA a commencé sa carrière en tant que DJ. Au cours de l’année, TRICIAA a pu jouer dans différentes salles et festivals dans différents pays comme la France, la Grèce, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. Elle est actuellement l’une des résidentes du Carré et de La Villa Anvers. “Je vois mon set comme une expérience partagée : je veux que mon public vibre autant que moi quand je découvre de nouvelles musiques“, explique-t-elle.

Retrouvez le DJ set de Triciaa ce mercredi dès 20h00 dans Rapol’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio !