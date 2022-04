“Pour donner le goût de la lecture, il faut sortir du cadre scolaire obligatoire”

Le 23 avril est la journée mondiale du livre. Fanny Deschamps est la porte-parole de l’opération “Tout le monde lit”.

Le but de l’opération est de sensibiliser à la lecture les jeunes, mais aussi les adultes. “Le défi, c’est le quart d’heure de lecture. On propose aux écoles de tout arrêter chaque jour 15 minutes pour lire”, explique Fanny Deschamps, porte-parole de l’opération et éditrice.

L’opération a été lancée l’an dernier et elle a bien pris dans les écoles. 200 classes y participent. “Nous avons des échos très positifs, explique Fanny Deschamps. Nous voulons aussi inciter à l’écriture les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants devaient trouver une suite à l’histoire Cornélius et le singe. 400 élèves ont continué et ont eu des idées très différentes pour trouver une fin à ce récit.”

Des prix ont été décernés. Le premier prix a été décerné à une école d’Auderghem, le Pré des agneaux. Le fait de lire aide à l’écriture. Les auteurs sont souvent de grands lecteurs aussi. Il est important de manier la langue et les mots pour écrire.

Il faut donner envie de lire. Il y a plein de choses différentes à lire et chacun peut trouver ce qui lui plait. “Les adultes doivent donner l’exemple aussi et ne pas rester sur leurs écrans. Il y a une émulation qui se crée entre les enfants aussi. On doit sortir du cadre obligatoire scolaire”.

Plus d’information sur le site toutlemondelit.be

■ Interview de Fanny Deschamps, porte-parole de l’opération “Tout le monde lit” par Jim Moskovics et Murielle Berck.