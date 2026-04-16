“Postcolonial?” : une nouvelle exposition sur l’héritage colonial européen à Bruxelles

L’exposition temporaire “Postcolonial?” ouvrira samedi à Bruxelles, à la Maison de l’histoire européenne, où elle sera accessible gratuitement jusqu’au 14 mars 2027. Présentée jeudi à la presse, elle propose une réflexion sur la manière dont l’histoire coloniale continue de façonner le monde actuel et sur la place que cet héritage occupe encore dans les sociétés européennes contemporaines.

Le parcours se décline en quatre sections. Il revient d’abord sur les fondements structurels du colonialisme européen et sa longue histoire, du XVe siècle à 1945. Il s’intéresse ensuite à la manière dont les Européens ont conservé leur pouvoir après l’effondrement de leurs empires, puis aux espoirs et aux difficultés nés des indépendances. La dernière partie examine les traces actuelles de cet héritage, notamment dans l’éducation, les soins de santé, le logement, la police et la politique.

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“Postcolonial?” rassemble 195 objets et documents historiques datant du VIIe siècle à nos jours, 25 œuvres d’art contemporain et huit récits personnels filmés. Ces témoignages explorent la manière dont le colonialisme a façonné, et continue de façonner, des trajectoires individuelles. L’exposition entend ainsi faire dialoguer objets, art et récits de vie autour d’une lecture critique du passé colonial européen.

La directrice de la Maison de l’histoire européenne, Constanze Itzel, a souligné qu’un musée consacré à l’histoire européenne a la responsabilité de rendre justice à l’héritage colonial du continent et de questionner les récits dominants. La commissaire Ayoko Mensah a, elle, présenté l’exposition comme une première étape d’un processus plus large de décolonisation du musée, engagé ces dernières années autour de ses pratiques, de ses récits et de ses choix de représentation.

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Autour de l’exposition, des performances, ateliers, conférences, visites guidées et un module numérique destiné aux enseignants du secondaire sur l’enseignement de l’antiracisme ont également été annoncés.

Belga – crédit photo : ©Alexis Peskine. Image fournie par l’artiste et October Gallery, Londres.