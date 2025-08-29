Plus de quarante galeries et musées participent à la Brussels Art Week début septembre

La Brussels Art Week se tiendra du 4 au 7 septembre à Bruxelles, sur plus de quarante lieux de la capitale, a indiqué l’organisation vendredi. Nouveauté de cette édition : le Salon de RendezVous, installé rue de la Régence, conçu comme une œuvre in situ par l’artiste Zoe Williams et présenté comme point de rencontre central du festival.

La Brussels Art Week est une initiative de RendezVous, structure fondée par Laure Decock et Evelyn Simons. Leur objectif est d’inscrire Bruxelles sur la carte internationale de l’art contemporain en mettant en avant la richesse et la diversité du tissu artistique local. Durant quatre jours, l’événement proposera des expositions dans plus de quarante galeries, musées, institutions et collections privées. Des visites d’ateliers d’artistes sont également prévues, en collaboration avec des espaces tels que Level Five, SB34, KultXL et Wiels.

Le programme inclut par ailleurs des visites guidées dans différents quartiers bruxellois, ainsi qu’une multitude de performances, conférences, soirées de discussion, sessions d’écoute et fêtes dans la ville.

Un château gonflable conçu par Sharon Van Overmeiren sera installé dans l’espace public, tandis que de nombreuses conférences se tiendront dans les galeries participantes. “Brussels Art Week offre ainsi un regard rare sur la scène artistique bruxelloise, dans toute sa largeur et sa diversité, et permet de découvrir les espaces de vie et de création des artistes”, soulignent les fondatrices. “Bruxelles est une ville unique, une métropole où les manteaux de fourrure parfumés croisent les vestes de cuir moites des ravers, où l’on peut boire un apéro avec une gueuze, une bière ou une coupe de bulles. Ici, de jeunes artistes peuvent encore s’installer et créer, tandis qu’un réseau de galeries et d’institutions reconnues propose une abondance d’expositions remarquables”, ajoutent encore Laure Decock et Evelyn Simons.