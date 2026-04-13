Plus de 23.000 personnes ont participé à la 10e édition du BANAD Festival en mars

Un total de 23.370 personnes ont participé à la dixième édition du BANAD Festival organisé en mars dernier à Bruxelles. L’événement, articulé autour de l’Art nouveau, de l’Art Déco et du modernisme, a enregistré une fréquentation particulièrement élevée, portée notamment par un taux de remplissage quasi complet des visites, se réjouissent lundi les organisateurs dans un communiqué.

La programmation de cette édition anniversaire mettait en lumière lors des trois derniers week-ends du mois de mars une soixantaine de bâtiments dont une grande partie est habituellement fermée au grand public. Des parcours guidés, des activités familiales, des expositions ou encore des conférences étaient également proposés.

Les visites d’intérieurs constituaient, comme chaque année, le cœur du festival, avec 1.276 visites organisées dans 63 lieux emblématiques de la capitale dont 11 nouveautés. Ces visites ont rassemblé à elles seules 17.964 amateurs d’architecture et de patrimoine, soit 92,47% des capacités, selon les organisateurs du festival.

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Les 75 parcours guidés ont, quant à eux, attiré 1.487 participants, offrant aux visiteurs une autre manière de parcourir Bruxelles, à pied ou à vélo, à travers ses différents quartiers et son histoire architecturale. Le Brussels Art Nouveau Art Deco Festival proposait en parallèle 39 activités variées comme des conférences, des activités scolaires, familiales ou inclusives qui ont rassemblé 3.919 participants.

Plusieurs événements ont également contribué à la dynamique globale du festival, selon les organisateurs, à commencer par la Foire d’objets et le Salon des restaurateurs et experts, qui ont rassemblé 3.192 participants, ainsi qu’une soirée Jazz ayant attiré 190 personnes. Cinq expositions partenaires complétaient par ailleurs le programme.

Belga