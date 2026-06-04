Le Brussels Open Air Festival revient pour une troisième édition en septembre

Cinq lieux emblématiques de Bruxelles accueilleront près de 11.000 festivaliers pour le Brussels Open Air Festival à partir du 12 septembre.

Le Brussels Open Air Festival revient le 12 septembre pour une troisième édition. Cinq lieux emblématiques de la capitale devraient accueillir près de 11.000 personnes, annoncent jeudi les organisateurs.

L’édition 2026 a suscité un intérêt record avec 32 candidatures déposées par des collectifs dans le cadre de l’appel à projets, contre 19 en 2025. Dix d’entre elles ont finalement été retenues par le jury sur la base de critères tels que la capacité d’organisation, l’inclusivité, la parité de la programmation et l’ancrage bruxellois.

Selon les organisateurs, cet engouement témoigne de la vitalité du secteur festif bruxellois et de l’attractivité croissante du festival.

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Parmi les collectifs sélectionnés figurent notamment Vostock, La Fabriek ainsi que 21AM associé au club Bloody Louis.

Les festivités se dérouleront entre 14h00 et 22h00 sur cinq sites de la capitale : la Dalle du Congrès au sein de l’ancienne Cité administrative, la place Poelaert, la place d’Espagne, la place Jean Rey et le Vaux Hall.

Lancé à l’initiative de la Ville de Bruxelles en 2024, le festival s’inscrit dans le prolongement du projet “Club Open Air”, un appel à projet lancé en 2021 afin de permettre aux opérateurs festifs bruxellois d’organiser des événements en plein air sur le site de la Cité administrative. “Bruxelles a un vrai savoir-faire culturel et festif, et notre rôle, c’est de proposer aux décisionnaires de soutenir la jeunesse et les talents bruxellois par des initiatives du type du Brussels Open Air Festival”, conclut Lorenzo Serra, cofondateur de Brussels By Night.

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Belga