La seconde édition du Brussels Open Air Festival fera danser la capitale ce soir

La seconde édition du Brussels Open Air Festival se tient ce samedi. Neuf collectifs, clubs, labels, promoteurs et promotrices qui font vivre la nuit bruxelloise seront mis à l’honneur à cette occasion dans cinq différents lieux de la capitale. L’évènement débute à 14h00 et prendra fin à 22h00.

“Cette célébration à ciel ouvert vise à mettre en valeur la diversité, l’énergie et le dynamisme de la scène clubbing bruxelloise“, précisent la Ville de Bruxelles et Brussels By Night, à l’initiative de l’événement. Le festival s’inscrit dans le prolongement du projet “Club Open Air”, un appel à projet initié en 2021 offrant la possibilité aux opérateurs festifs bruxellois de produire un événement en plein air sur le site de la Cité administrative. Une première édition du Brussels Open Air Festival avait déjà réuni 11.000 personnes en 2024.

“Avec plus de 10.000 personnes attendues, le Brussels Open Air Festival offre également une plateforme d’expression à une nouvelle génération d’artistes et de collectifs“, soulignent les organisateurs. “Les projets programmés cette année ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures ayant reçu 25 propositions, évaluées par un jury d’experts du secteur, et bénéficient d’un accompagnement sur l’organisation de leur événement“.

Les cinq lieux sélectionnés pour l’événement sont la place De Brouckère, la place Poelaert, la Cité administrative (Congrès), le Vaux Hall et la place Jean Rey. La Cité administrative verra danser les amateurs et amatrices de house et de techno, à l’initiative du C12 et Reset. La place Jean Rey accueillera, elle, des artistes bien connus des fans de trance et hardgroove, à savoir les DJ Matrakk et Alycia Bezgo, notamment.

