Mont des Arts : sale temps pour la communication culturelle

Annulations, changements de jauges, reports, public frileux, journalistes agacés, etc. : quand la crise sanitaire se mue en casse-tête pour les attaché.es de presse culturel.les….

Pour discuter de cette communication culturelle qui se complexifie au fil des années, et encore plus avec la crise sanitaire du Covid-19 et les annulations et reports qui s’enchaînent, David Courier reçoit dans Mont des Arts quatre attachées de presse dans le monde de la culture : Julie Fauchet (Rideau de Bruxelles), Sophie Dupavé (Théâtre National, festival de Chassepierre…), Viviane Vandeninden (Musée Hergé, Bouglione, Francis Cabrel…) et Isabelle Fagot (Viktor Lazlo, Alexandra Lapierre, Onlit éditions…).

