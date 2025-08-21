Légende de l’univers “Gundam”, Yoshikazu Yasuhiko sera à Bruxelles pour Made in Asia

Yoshikazu Yasuhiko, mangaka, animateur, concepteur de personnage et directeur de l’animation sur la série “Mobile Suit Gundam”, sera présent à Brussels Expo en tant qu’invité d’honneur du festival Made in Asia, qui se déroulera les 18 et 19 octobre.

C’est un évènement rare pour les amateurs de l’œuvre. Il s’agit de la deuxième visite de l’artiste en Europe, sa dernière datant de 2008. Yasuhiko donnera une conférence le 18 octobre, dans laquelle il reviendra sur son parcours, ses inspirations et l’héritage de “Gundam”. “Mobile Suit Gundam” est l’une des plus importantes sagas de science-fiction dans l’histoire du manga et de l’animation japonaise. Yasuhiko y démontre son trait expressif, sa maîtrise de la mise en scène et sa sensibilité dramatique. L’œuvre a produit un héritage massif, avec une multitude de romans, de films, de jeux vidéos et de jouets de construction.

Datant de 1979, la saga a eu un impact déterminant sur le genre “mecha” (du japonais “mekanizumu”/ “mekanikaru”, littéralement “mécanisme” et “mécanique”) de l’animation japonaise, centré autour de robots géants pilotés par des humains. Elle a rendu les robots plus réalistes, avec des limitations, des défaillances techniques et des éléments scientifiques plausibles, devenant pionnière du sous-genre “real-robot” (de l’anglais “vrai robot”).

Durant sa venue, la version francophone du tome 6 de “Mobile Suit Gundam: The Origin” sera lancée, une réinterprétation de la série originale par Yasuhiko. Très attendu par les fans, le tome sera disponible deux semaines avant sa sortie officielle à l’international.

Belga