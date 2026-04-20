“Le livre et la lecture sont les catalyseurs de liberté, il faut donc défendre ça à tout prix” : Vincent Bolloré redessine-t-il le monde de l’édition ?

C’est une décision qui fait trembler tout le secteur du livre. Le renvoi d’Olivier Nora, figure majeure et ancien PDG des éditions Grasset, par Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Hachette, suscite une vive inquiétude. En toile de fond, la question du pouvoir réel dans l’édition et, surtout, celle de la liberté éditoriale. Invités dans Bonsoir Bruxelles, Carine Lecomte, directrice de l’association des éditeurs belges, et Vincent Engel, auteur et éditeur, ont livré une analyse centrée sur ces enjeux fondamentaux.

Le séisme est parti de Paris, mais ses répliques se font déjà sentir jusqu’à Bruxelles. Le renvoi d’Olivier Nora, ancien PDG de Grasset, par Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Hachette, agite tout le monde de l’édition. Une décision qui, pour beaucoup, dépasse largement un simple changement de direction. “J’espère que ça restera toujours l’éditeur qui décide de ce qu’il accepte comme manuscrit, de ce qu’il va publier et de comment il va le publier. Le jour où ça deviendra une décision d’actionnaire, cela posera problème” explique Carine Lecomte.

Pour la directrice de l’Association des éditeurs belges, l’enjeu est clair, celui de préserver l’indépendance éditoriale. Car derrière ce départ, nombreux sont ceux qui voient une reprise en main idéologique du secteur : “Cette liberté éditoriale, on y est super attaché et c’est une valeur qu’on veut absolument défendre. Nous sommes des vecteurs de démocratie, le livre et la lecture sont les catalyseurs de liberté, il faut donc défendre ça à tout prix“.

Une inquiétude partagée bien au-delà de la France. Plusieurs auteurs belges publiés chez Grasset, comme Sébastien Ministru ou Geneviève Damas, sont directement concernés. Et la réaction du milieu ne s’est pas fait attendre. Plus de 130 auteurs ont annoncé leur intention de quitter la maison d’édition. Mais pour Vincent Engel, auteur et éditeur, le problème ne se limite pas à la seule question des manuscrits : “La maison de distribution Hachette a ce pouvoir d’aller chez les libraires et de réclamer une surface, ce que j’appelle la “chaire à papier”, qui est là que pour faire du volume sur les tables, pour empêcher que d’autres éditeurs prennent cette place” explique-t-il.

Un constat qui met en lumière un autre levier d’influence : la distribution. Car décider de ce qui est visible en librairie, c’est aussi orienter les choix des lecteurs. Dans ce contexte, la crise actuelle pourrait bien accélérer une transformation déjà en cours du paysage éditorial. “Je pense qu’il y a une place pour l’édition indépendante de qualité parce que les grands groupes, indépendamment de qui est leur actionnaire principal, resserrent petit à petit le champ de la publication. Ils prennent moins de risques” déclare Vincent Engel.

Une évolution qui, selon lui, rompt avec une certaine tradition du métier d’éditeur : “Avant, un éditeur avait une fidélité pour ses auteurs, même s’ils ne vendaient pas très bien, car c’était une relation de long terme. Ce n’est plus le cas actuellement“. Et qui ouvre, paradoxalement, de nouvelles perspectives : “Il y a une marche pour une littérature plus exigeante, plus expérimentale. Le champ littéraire possible est plus grand pour des éditeurs indépendants” ajoute-t-il.

Face à la polémique, Vincent Bolloré, lui, assume ses choix. Dans le Journal du Dimanche, il évoque “une petite caste” responsable du tumulte médiatique et défend des décisions de gestion “normales”, tout en revendiquant une ligne idéologique assumée.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Carine Lecomte et Vincent Engel au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles