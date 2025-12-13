Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le label Capitane Records ouvre son concept store à Ixelles

Peut-être connaissez-vous le label bruxellois Capitane Records ? Peut-être même êtes-vous fan de certains de ses artistes ? Si c’est le cas, bonne nouvelle : le Capitane Shop ouvre ses portes à Ixelles. L’objectif ? Consommer la culture en circuit court.

Reportage de Pierre Beaudot, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales