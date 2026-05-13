Le festival Midis-Minimes souffle ses 40 bougies cet été

Le festival de musique classique et de chambre Midis-Minimes prendra ses quartiers du mercredi 1er juillet au vendredi 28 août dans trois lieux emblématiques de la capitale, a annoncé mercredi l’organisation dans un communiqué.

Pour son 40e anniversaire, le festival investira le Cercle royal gaulois, l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon ainsi que la Salle M de Bozar. “Depuis 1986, le festival Midis-Minimes défend une formule simple et exigeante: un concert de musique classique en format court, pensé comme un moment de découverte ouvert aux répertoires, aux époques et aux interprètes“, est-il présenté dans le communiqué.

L’opéra Actéon de Marc-Antoine Charpentier, interprété par l’ensemble belge Scherzi Musicali donnera le la de cette 40e édition. Un concert sera ensuite organisé chaque jour de la semaine à 12h15. Ils se tiendront d’abord au Cercle royal gaulois du 1er au 24 juillet, avant d’être organisés à l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon, du 27 juillet au 14 août, puis dans la Salle M de Bozar du 17 au 27 août.

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“Chaque lieu accueillera des concerts pensés en fonction de son cadre, de son acoustique et des répertoires qui s’y prêtent le mieux“, a précisé l’organisation. La programmation traversera un large paysage musical, du Moyen Âge à la création contemporaine, en passant par les classiques de la musique de chambre et plusieurs concerts portés par de grandes formations. Le Troisième Concerto pour piano de Rachmaninov, par Xavier Locus et l’Ensemble orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Vanherenthals, fera tomber le rideau fin août.

Depuis 2002, les Midis-Minimes dédoublent également leurs concerts à Louvain, en collaboration avec le centre culturel 30CC, dans le cadre du festival Zomer van Sint-Pieter. Le programme complet du festival Midis-Minimes est à retrouver sur le site dédié à l’événement.

Belga