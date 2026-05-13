Le Brussels Renaissance Festival revient dès dimanche

Le Brussels Renaissance Festival (BRF) revient pendant huit semaines, du dimanche 17 mai au samedi 4 juillet, a annoncé mercredi l’agence visit.brussels dans un communiqué. Celui-ci mettra en lumière le patrimoine et l’histoire européenne à la Renaissance grâce à une multitude d’événements et activités.

Durant cette période, le festival replongera le public dans l’époque où Charles Quint, souverain du Saint-Empire romain germanique, avait élu domicile à Bruxelles. Les festivités commenceront avec le Family Day au Palais du Coudenberg, où il sera possible de se déguiser et de participer à des ateliers thématiques.

Cette édition 2026 célébrera également les 800 ans de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Pendant le BRF, des visites nocturnes permettront d’accéder aux tours de l’édifice. Celle de l’hôtel de Ville de Bruxelles sera aussi accessible, avec un parcours interactif en 23 étapes permettant de découvrir ce bijou de l’architecture gothique.

Les mercredi 1er et vendredi 3 juillet, un marché sur le thème de la Renaissance prendra ses quartiers au Sablon à l’occasion de l’Ommegang. Et à 19h30 s’y tiendra le concours des Arbalétriers.

Se déroulera ensuite l’Ommegang, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Cette représentation historique replongera Bruxelles en 1549, lorsque l’empereur Charles Quint et son fils Philippe firent leur entrée dans la ville. Elle débutera à 21h00 sur la Grand-Place, accompagnée de l’impressionnant lancer de drapeau.

Une multitude d’autres activités sont par ailleurs prévues, dont une visite immersive des lieux emblématiques de la capitale, contée par l’écrivain flamand Bart Van Loo, qui a notamment imaginé un parcours complet au KBR Museum.

Belga