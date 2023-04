Le dernier numéro des livres ‘Dis c’est quoi?’ répond aux questions sur l’homoparentalité

Depuis 2006, l’adoption est légale pour les couples homosexuels en Belgique, ainsi que la procréation médicalement assistée (PMA). Ainsi, les familles homoparentales sont de plus en plus nombreuses, mais ce sujet suscite toujours de nombreuses questions. Laurent Mullens, auteur du livre ‘dis c’est quoi l’homoparentalité’ était l’invité du 12h30.

Alors que ce sujet est de plus en plus d’actualité, la maison d’édition ‘Renaissance du livre’ a décidé d’y consacrer son dernier ouvrage. En plus d’être l’auteur du livre, Laurent Mullens anime des ateliers dans les écoles à propos de l’homoparentalité.

Il confirme que les questions sur ce sujet sont nombreuses de la part des adolescents, et le livre en propose un concentré. Parmi les questions qui reviennent le plus, on retrouve : “qui fait le papa, qui fait la maman?” Laurent Mullens confie à ce propos : “La question est souvent posée de façon gênée, mais on explique la tolérance autour des questions. L’objectif est de démystifier ce genre de questionnement lié à l’hétéronormativité.”

Si les jeunes ont l’habitude du cadre classique d’un papa et d’une maman, l’homoparentalité bouscule les codes, y compris la charge mentale liée aux schémas traditionnels de la parentalité. Laurent Mullens l’explique dans le livre grâce à des études qui ont été faites. “On remarque que les parents homosexuels sont les champions en termes de répartition des tâches ménagères ou parentales.”

Alors que l’adoption est légale depuis 2006 en Belgique, on estime à 20 000 le nombre d’enfants qui ont grandi dans des familles homoparentales. De nombreuses études ont été faites quant au développement et à l’épanouissement de l’enfant, et les résultats sont unanimes : il n’y a aucune différence et Laurent Mullens ironise : “S’il y en a, c’est en notre faveur.”

Pour l’animateur, on ne peut pas parler d’homophobie en Belgique quant aux adoptions. Il explique qu’il faut faire des choix, et qu’il y a environ 16 candidats à l’adoption pour 1 enfant. “Les organismes d’adoption réservent une proportion significative aux couples homosexuels” confie-t-il.

■ Laurent Mullens, auteur du livre ‘Dis c’est quoi l’homoparentalité’ au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier