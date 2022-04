Le Brussels Podcast Festival lance sa troisième édition, à l’écoute “d’un changement social et sociétal”

La troisième édition se décline en divers ateliers jusqu’au 10 avril entre six lieux bruxellois et La Grand Poste, à Liège.

En vogue depuis plusieurs années, le podcast, ces émissions à télécharger et à écouter librement, a connu un nouvel essor avec le confinement. Les productions audio sont de plus en plus nombreuses avec divers formats : interviews, récits, enquêtes… Ces nouvelles créations confirment, selon les organisatrices du Brussels Podcast Festival, “la nécessité et la possibilité d’un changement social, historique et sociétal profond”. Comment ces changements peuvent-ils s’inscrire dans le cadre du podcast ? C’est la question que se posent les acteurs et actrices de la troisième édition de ce festival, qui compte également jouer un rôle dans la professionnalisation du secteur en Belgique.

■ Reportage de David Courier, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée.