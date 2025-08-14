Le Brussels Dance Festival fera bouger Bruxelles jusqu’au 24 août

Bruxelles bougera au rythme du Brussels Dance Festival dès jeudi et jusqu’au 24 août. Dix jours durant, la capitale deviendra le cœur battant de la scène chorégraphique internationale, où se mêleront ballet classique et hip hop, bachata et danse contemporaine, voguing, swing et autres expressions du mouvement.

Pensé pour tous les âges et tous les niveaux, ce rendez-vous fera virevolter aussi bien les novices que les pros du déhanché. Le public sera invité à fouler les planches, apprendre quelques pas de base, flâner entre deux scènes, observer les gestes des danseurs ou simplement se laisser porter par l’énergie collective. Les deux principaux lieux du festival seront la place de la Bourse, où sera installée la scène Fusion, et la place De Brouckère, aménagée en Labo.

La première mettra en avant la diversité des styles au travers de spectacles, de performances et de concerts. La seconde sera, quant à elle, transformée en un espace consacré aux rencontres et à l’expérimentation, avec au programme des cours, des battles et des free dancefloors.

En plus des deux scènes principales, le festival s’étendra à travers toute la ville. Un cours géant de danse classique sera par exemple donné sur la Grand-Place, tandis que des balades dansées seront organisées à travers les rues. Des afterparties feront vibrer le rooftop de la Bourse, des nocturnes réveilleront les musées et des projections plaçant la danse au cœur du grand écran animeront le cinéma Palace. Le festival sera l’occasion de redécouvrir Bruxelles à travers le prisme de la danse.

Le programme complet ici.

Avec Belga