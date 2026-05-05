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Le Belgian Beer World célèbre la Fête des Mères avec une entrée gratuite pour les 1000 premières mamans

À l’occasion de la Fête des Mères, célébrée ce dimanche 10 mai, le Belgian Beer World met les mamans à l’honneur avec une initiative spéciale.

Le musée annonce offrir une entrée gratuite aux 1.000 premières mères qui se présenteront sur place. Situé dans le bâtiment emblématique de la Bourse de Bruxelles, le Belgian Beer World se positionne comme un lieu incontournable pour les amateurs de culture et de patrimoine.

À travers cette opération, l’institution souhaite célébrer les mamans. Les visiteurs pourront explorer une exposition interactive retraçant l’histoire de la bière en Belgique, ses traditions et le savoir-faire des brasseurs qui ont contribué à sa renommée internationale.

La visite se conclut par une dégustation ainsi qu’un accès au rooftop, offrant une vue panoramique sur Bruxelles.

Rédaction

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