Lancement de l’appel à candidatures pour les visit.brussels Awards 2023

Depuis plus de 10 ans, les visit.brussels Awards récompensent les initiatives culturelles et touristiques bruxelloises qui permettent à la capitale de briller au niveau national et international.

Pour cette compétition, les gagnants sont sélectionnés à la fois par le grand public, mais aussi par un jury composé de professionnels du secteur touristique et de la presse. Cette année, deux nouvelles catégories font leur entrée : digital innovation et best nightlife experience qui devront inclure l’innovation, l’inclusivité ou encore l’accessibilité.

Ainsi, les réalisations, projets ou actions bruxellois sont invités à s’inscrire avant le 22 février 2023 à minuit, dans l’une des six catégories suivantes : Brussels On Stage, Sustainable Initiative, Co-creation, Audacious New Project, Best Nightlife Experience et Digitial Innovation

Les lauréats seront annoncés et recevront leur prix lors de la visit.brussels Awards Ceremony, le 19 octobre 2023.

E.D – Photo : Visit.brussels