La première édition du festival “Abrupt” s’ouvre mercredi à Bruxelles

La première édition du festival “Abrupt”, dédié à la musique électronique et aux débats d’idées, s’ouvre mercredi à Bruxelles pour cinq jours d’innovation artistique. À l’affiche: plus de sept concerts, six soirées “club” et de nombreuses conférences.

Né de l’héritage des “Nuits sonores”, cet événement initié par l’équipe Reset Brussels se veut être une fusion de musique électronique, de dialogue et de débats d’idées. Il investira les lieux culturels les plus emblématiques de la capitale, à l’instar du Botanique, du C12, de Bozar, de l’Ancienne Belgique ou de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La compositrice et altiste danoise Astrid Sonne et le duo formé par les artistes Kevin Richard Martin (The Bug) et Joseph Kamaru (KMRU) ouvriront le bal mercredi en soirée.

Jeudi, Maxime Denuc fera vibrer la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule grâce au son fort et puissant de son orgue, mêlant ainsi rave et baroque. La violoniste Elisabeth Klinck s’y produira, elle aussi. Parmi les autres artistes annoncés, figurent le DJ Anderson do Paraiso, maître du funk brésilien, Hadone (live), Jakojako et Marie-Julie, entre autres.

Outre ces concerts et soirées “club”, auront lieu des débats, ateliers et autres activités variées. Avec son approche transdisciplinaire, Abrupt se qualifie d’avant-gardiste, en quête d’idées novatrices et d’expérimentations, “reflétant (ainsi) la dynamique de notre époque”.

L’événement s’inscrit dans le sillage du festival des Nuits sonores, fort de six éditions dans la capitale. “La nouvelle appellation du festival va de pair avec une consolidation de la vision artistique et de l’ancrage bruxellois”, a expliqué l’organisation. “Le mot ‘Abrupt’ est identique en français, néerlandais, allemand et anglais, et intègre les lettres ‘BRU’ en référence à Bruxelles”, a-t-elle encore indiqué. “Ce nouveau nom traduit un changement soudain et inattendu, illustrant parfaitement la dynamique et la nature surprenante du festival.”

Belga